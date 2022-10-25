Октябрь, 25 в 14:36

В этом году более полумиллиона пенсионеров вынужденно уехали за границу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Выехавшие на временное проживание в другие страны пенсионеры довольно часто запутываются в вопросах с выплатами пенсий.

Будет ли она выплачиваться и как оформлять пенсию при переезде за границу, читайте в материале Фактов ICTV.

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У украинцев, получавших пенсию на банковскую карту, проблем не будет.

Они без проблем могут получать начисления в банках и расплачиваться картой в супермаркетах, аптеках и т.д. Однако лица, пользовавшиеся услугами Укрпочты должны изменить способ получения пенсии.

Для этого нужно просто открыть счет онлайн в любом банковском учреждении, имеющем соглашение с Пенсионным фондом Украины для обслуживания пенсионеров (Приватбанк, Ощадбанк и т.д.).

Помимо этого, пенсионеру необходимо подать заявление об изменении способа получения пенсии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Адвокат Иван Либерман отмечает, что за человеком пенсионного возраста, который выезжает на постоянное место жительства за пределы Украины, пенсия остается.

Ведь это выплата ему за то, что он в период своей трудовой деятельности платил налоги в государственный бюджет. То есть фактически он эти средства заработал, и ему теперь это компенсируют.

Человека могут лишить выплат (даже минимальных) в том случае, если это делается решением суда.

Для того чтобы лишить пенсии человека, должно быть решение государства, а один из органов власти – это судебная ветвь.

Суд имеет право лишить пенсии на основании письменного подтверждения, в котором указано, что лицо не нуждается в содержании за счет средств Украины.

Тем более если это подтверждается тем, что он уехал и получил гражданство в другом государстве, и в этом государстве он получает финансовую помощь.

Будет ли пенсия при выезде за границу навсегда

Таким образом, есть случаи, когда человека лишают финансовой помощи в виде выплаты пенсии.

Поскольку если человек отказывается от гражданства Украины, то есть уехал в другую страну, а в той стране запрещено двойное гражданство, этому человеку ставят ультиматум: либо ты отказываешься от пенсии и гражданства Украины, либо не получаешь наше гражданство.

В таких случаях ему преимущественно выгоднее получить новое гражданство и определенные выплаты в другой стране, чем получать украинскую пенсию.

Существуют случаи, что после того, как пенсионер регистрируется на постоянное место жительства в другой стране, миграционная служба сообщает об этом в пенсионный фонд, и в нем отменяют пенсионные выплаты.

Однако это лицо имеет право обжаловать такое решение в суде на основании того, что оно было принято за его спиной.

Но судебная система все же в основном становится на сторону государства. В таких случаях по решению суда выплаты лицу прекращаются.