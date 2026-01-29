Сейчас в Украине работает солидарная пенсионная система: работающие граждане платят определенные отчисления в Пенсионный фонд. По такой же схеме средства списываются с предприятий. После этого фонд выплачивает средства украинским пенсионерам.

Однако из-за того, что количество населения уменьшается, делать это с каждым годом становится все сложнее.

Решить ситуацию поможет пенсионная реформа, в рамках которой заработает накопительная система пенсионного страхования.

Что означает накопительная пенсия и как это будет работать – узнавали Факты ICTV.

Что такое накопительная пенсия

В Украине готовят изменение пенсионной системы, поэтому вместо одной выплаты планируют ввести многоуровневую модель. Реформа должна обновить принципы начисления пенсий и уменьшить разницу в выплатах между людьми с одинаковым стажем и доходами, о чем сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Предполагается, что пенсия будет состоять из трех частей:

солидарной,

профессиональной (специальной),

добровольной накопительной.

Такой подход должен сделать систему более понятной и справедливой, ведь сейчас даже при одинаковых условиях труда люди могут получать разные суммы.

Солидарная часть будет напрямую зависеть от объема уплаченных взносов. Чем дольше человек работал и платил взносы, тем выше будет его выплата. Ожидается, что для отдельных категорий, например педагогов с большим стажем, пенсии могут вырасти в полтора-два раза.

Также рассматривают вариант базовой выплаты для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа — ее размер будут определять в госбюджете на соответствующий год, и она должна покрывать базовые потребности.

Специальные пенсии планируют сохранить, но вынести их за пределы солидарной системы, создав отдельный профессиональный уровень.

Досрочный выход на пенсию по льготному стажу останется возможным, однако до достижения общего пенсионного возраста выплаты будут осуществляться только из профессиональной части.

При расчетах будут учитывать не просто годы работы, а сумму взносов, уплаченных за это время. Полный переход к такой модели может занять более десяти лет, если начать его в 2026-2027 годах.

Что такое накопительная пенсия и кто может ее получить

Третьим компонентом станет добровольная накопительная пенсия. Она будет работать как дополнительный механизм. Таким образом, граждане смогут делать взносы сверх обязательного ЕСВ, чтобы увеличить будущие выплаты. Участие в этой системе не будет обязательным, однако отказ будет означать более низкий уровень пенсионного обеспечения в будущем.

В итоге реформа должна изменить сам подход к пенсиям, ведь их размер будет больше зависеть от личного трудового вклада человека на протяжении жизни.

