Жовтень, 25 в 14:36

Цьогоріч понад півмільйона пенсіонерів вимушено виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пенсіонери, які виїхали на тимчасове проживання в інші країни, дедалі частіше заплутуються у питаннях з виплатами пенсій.

Чи виплачуватимуть її і як оформити пенсію під час переїзду за кордон – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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В українців, які отримували пенсію на банківську картку, проблем не буде.

Вони так само можуть отримувати нарахування у банках і розплачуватися карткою у супермаркетах, аптеках тощо. Однак особи, які користувалися послугами Укрпошти, повинні змінити спосіб отримання пенсії.

Для цього слід просто відкрити рахунок онлайн в будь-якій банківській установі, яка має угоду з Пенсійним фондом України для обслуговування пенсіонерів (Приватбанк, Ощадбанк тощо).

Крім цього пенсіонеру необхідно подати заяву про зміну способу отримання пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що за людиною, яка має пенсійний вік або набула стану пенсійного віку і виїжджає на постійне місце проживання за межі України, пенсія залишається.

Адже це – виплата людині за те, що вона у період своєї трудової діяльності сплачувала податки до державного бюджету. Тобто фактично вона ці кошти заробила, і їй тепер це компенсують.

Людину можуть позбавити виплат (навіть мінімальних) у тому разі, якщо це робиться рішенням суду. Щоб позбавити пенсії людину, має бути рішення держави, а один з органів держави – це судова гілка влади.

Суд має право позбавити пенсії на підставі письмового підтвердження, в якому зазначено, що особа не потребує утримання за рахунок коштів України.

Тим паче, якщо це підтверджується тим, що вона виїхала, набула громадянства іншої держави і в цій державі отримує фінансову допомогу.

Чи буде пенсія після виїзду за кордон назавжди

Тобто бувають випадки, коли особу позбавляють фінансової допомоги у вигляді виплати пенсії.

Оскільки якщо людина відмовляється від громадянства України, тобто виїхала в іншу країну, а в тій країні заборонене подвійне громадянство, цій людині ставлять ультиматум: або ти відмовляєшся від пенсії та громадянства України, або не отримуєш нашого громадянства.

У таких випадках людині здебільшого вигідно отримати нове громадянство і одержувати певні кошти у іншій країні, ніж отримувати українську пенсію.

Існують випадки, що після того як пенсіонер реєструється на постійне місце проживання в іншій країні, міграційна служба повідомляє про це в пенсійний фонд, і в ньому скасовують пенсійні виплати.

Однак ця особа має право оскаржити таке рішення в суді на підставі того, що його було ухвалено за її спиною.

Та судова система все ж таки здебільшого стає на бік держави. У таких випадках за рішенням суду виплати особі припиняються.