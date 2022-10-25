Чи можна отримувати пенсію, якщо виїхати за кордон назавжди – відповідь експерта
Цьогоріч понад півмільйона пенсіонерів вимушено виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Пенсіонери, які виїхали на тимчасове проживання в інші країни, дедалі частіше заплутуються у питаннях з виплатами пенсій.
Чи виплачуватимуть її і як оформити пенсію під час переїзду за кордон – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
В українців, які отримували пенсію на банківську картку, проблем не буде.
Вони так само можуть отримувати нарахування у банках і розплачуватися карткою у супермаркетах, аптеках тощо. Однак особи, які користувалися послугами Укрпошти, повинні змінити спосіб отримання пенсії.
Для цього слід просто відкрити рахунок онлайн в будь-якій банківській установі, яка має угоду з Пенсійним фондом України для обслуговування пенсіонерів (Приватбанк, Ощадбанк тощо).
Крім цього пенсіонеру необхідно подати заяву про зміну способу отримання пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.
Адвокат Іван Ліберман зазначає, що за людиною, яка має пенсійний вік або набула стану пенсійного віку і виїжджає на постійне місце проживання за межі України, пенсія залишається.
Адже це – виплата людині за те, що вона у період своєї трудової діяльності сплачувала податки до державного бюджету. Тобто фактично вона ці кошти заробила, і їй тепер це компенсують.
Людину можуть позбавити виплат (навіть мінімальних) у тому разі, якщо це робиться рішенням суду. Щоб позбавити пенсії людину, має бути рішення держави, а один з органів держави – це судова гілка влади.
Суд має право позбавити пенсії на підставі письмового підтвердження, в якому зазначено, що особа не потребує утримання за рахунок коштів України.
Тим паче, якщо це підтверджується тим, що вона виїхала, набула громадянства іншої держави і в цій державі отримує фінансову допомогу.
Чи буде пенсія після виїзду за кордон назавжди
Тобто бувають випадки, коли особу позбавляють фінансової допомоги у вигляді виплати пенсії.
Оскільки якщо людина відмовляється від громадянства України, тобто виїхала в іншу країну, а в тій країні заборонене подвійне громадянство, цій людині ставлять ультиматум: або ти відмовляєшся від пенсії та громадянства України, або не отримуєш нашого громадянства.
У таких випадках людині здебільшого вигідно отримати нове громадянство і одержувати певні кошти у іншій країні, ніж отримувати українську пенсію.
Існують випадки, що після того як пенсіонер реєструється на постійне місце проживання в іншій країні, міграційна служба повідомляє про це в пенсійний фонд, і в ньому скасовують пенсійні виплати.
Однак ця особа має право оскаржити таке рішення в суді на підставі того, що його було ухвалено за її спиною.
Та судова система все ж таки здебільшого стає на бік держави. У таких випадках за рішенням суду виплати особі припиняються.