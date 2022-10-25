Маркируют браслетами: вагнеровцы вербуют заключенных, больных на ВИЧ и гепатит

Октябрь, 25 в 14:46

Российская ЧВК Вагнера начала массово набирать для участия в войне против Украины заключенных российских тюрем, больных на ВИЧ и гепатит C.

По информации Главного управления разведки Украины, таких больных “бойцов” россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

Явление уже приобрело массовый характер. В частности, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области в ЧВК Вагнера мобилизовали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Сейчас смотрят

Для маркировки инфицированных боевиков командование вагнеровцев заставляет их носить на руке красные браслеты (для больных на ВИЧ) и белые (для больных на гепатит).

Другие боевики, которые вынуждены служить рядом с инфицированными, возмущены такой ситуацией. По информации разведки, российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине также уже есть пленные больные боевики, которые подтверждают информацию о массовом рекрутировании инфицированных заключенных в ЧВК Вагнера.

К слову, в начале октября сообщалось, что у российских наемников из ЧВК Вагнера резко упал моральный дух.

Вагнеровцов все чаще используют для латания дыр в российской линии фронта.

Источник: ГУР

Фото: ГУР