Маркують браслетами: вагнерівці вербують в’язнів, хворих на ВІЛ і гепатит

Жовтень, 25 в 14:46

Російська ПВК Вагнера почала масово набирати для участі у війні проти України в’язнів російських тюрем, хворих на ВІЛ та гепатит C.

За інформацією Головного управління розвідки України, таких хворих “бійців” росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

Явище вже набуло масового характеру. Зокрема, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області до ПВК Вагнера мобілізували понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.

Зараз дивляться

Для маркування інфікованих бойовиків командування вагнерівців змушує їх носити на руці червоні браслети (для хворих на ВІЛ) та білі (для хворих на гепатит).

Інші бойовики, які змушені служити поруч з інфікованими, обурені такою ситуацією. За інформацією розвідки, російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

В Україні також вже є полонені хворі бойовики, які підтверджують інформацію про масове рекрутування інфікованих в’язнів до ПВК Вагнера.

До слова, на початку жовтня повідомлялося, що у російських найманців із ПВК Вагнера різко впав моральний дух.

Вагнерівців все частіше використовують для латання дірок у російській лінії фронту.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР