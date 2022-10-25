Октябрь, 25 в 13:42

Госатомрегулирование опубликовало прогноз, на котором обозначено, куда двинутся потенциальные выбросы в случае аварии на Запорожской АЭС. Судя по карте, они могут поразить восток Украины, после чего двинутся дальше, на территорию соседней России.

– Данные многолетних наблюдений погоды на площадке Запорожской АЭС свидетельствуют о преимущественном направлении движения атлантических воздушных масс в этих широтах с запада на восток, с периодическим смещением в северные регионы Восточно-Европейской платформы или на юго-восток, – говорится в сообщении.

Прогнозная динамическая модель распространения условного выброса на период 25-28 октября 2022 года выглядит следующим образом:

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Как сообщается, центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украинского Гидрометцентра использовал для анализа JRODOS – европейскую систему поддержки принятия решений в режиме онлайн.

Фото: Энергоатом