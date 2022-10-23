Октябрь, 22 в 21:48

Президент Владимир Зеленский и представители украинской власти заявили, что российские оккупанты заминировали дамбу на Каховской ГЭС.

По данным Главного управления разведки Минобороны, плотина была заминирована еще в апреле, но только недавно российские власти начали говорить о “возможных провокациях” со стороны Украины на ГЭС. Этим оккупанты пытаются оправдать депортацию украинцев с захваченных территорий Херсонщины.

Впрочем иностранные эксперты также считают, что Россия, вероятно, намерена взорвать плотину.

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Что происходит на Каховской ГЭС и какие могут последствия, если россияне взорвут дамбу — об этом Факты ICTV пообщались с заместителем директора Института водных проблем и мелиорации НААН Михаилом Яцюком.

Сейчас на гидроэлектростанции нет украинского персонала, а сама ГЭС находится под оккупацией россиян.

Президент Зеленский заявил, что в случае подрыва плотины под угрозой быстрого затопления окажутся 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Украина уже призвала ООН и Евросоюз к размещению на электростанции международных наблюдателей и чтобы мир добился возвращения украинского персонала на станцию.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас Украина пытается донести до своих партнеров сообщение, что подрыв Каховской ГЭС будет расцениваться как применение оружия массового поражения.

По словам Михаила Яцюка, подрыв плотины можно разделить на три аспекта: военный, экономический и экологический.

Военный аспект, по словам Яцюка, заключается в том, что высокий уровень воды к югу от плотины сделает невозможным наступление Вооруженных сил Украины для деоккупации захваченных Россией территорий.

— С экономической точки зрения водохранилище построено по главному назначению — это орошение и использование (водохранилища, — Ред.) в сельском хозяйстве. Если воды не будет в водохранилище, то набрать ее можно будет не раньше весны следующего года под весеннее половодье, — сказал он.

Эксперт пояснил, что Каховское водохранилище является вторым из шести водохранилищ на Днепре, которое имеет многолетнее регулирование.

— Эти отрасли экономики, которые есть в южном регионе, привязаны в комплексе к этому водохранилищу. Начиная с того, что Автономная республика Крым использует воду из водохранилища через Северо-Крымский канал. Так же Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области, в которых также комплексы привязаны к водохранилищу, — говорит он.

Михаил Яцюк объясняет, что в водохранилище есть водозаборы и каналы для транспортировки, которые используются для населенных пунктов и сельского хозяйства.

Кроме того, эксперт предостерегает, что при снижении уровня воды вокруг Запорожской атомной электростанции, тогда не будет чем охлаждать реакторы на АЭС. Это может вызвать аварии, в том числе и ядерного характера.

Экологический аспект, по словам Яцюка, будет связан с тем, что в низовьях будет вызвана абразия берегов, то есть процесс разрушения берегов и снос горных пород в береговой зоне водоемов волнами и прибоем.

— Это вред флоре и фауне, это угроза биоразнообразию огромная, потому что будет смыто все, — говорит он.

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН объясняет, что есть большой риск опустынивания южных территорий, что приведет к деградации почв и вызовет, в частности, и социальные проблемы.

— Население не будет иметь доступ к питьевой воде, технической воде и даже это может привести к антисанитарии. Конечно, оно будет вынуждено лучше жизни к проживанию. Ну и конечно все отрасли экономики при отсутствии надлежащего количества водных ресурсов будут проблемы, они не будут функционировать, — объясняет он.

Михаил Яцюк предостерегает, что пострадают не только южные, но и северные регионы.

— Северные (области, — Ред.) так же пострадают, потому что в каскаде водохранилища сохраняется 44 кубокилометра воды. Если Каховское водохранилище будет опустошено, то придется где-то искать дополнительные объемы воды для наполнения этого водохранилища за счет вышерасположенных. Поэтому придется менять режим работы и гидроэлектростанций, которые находятся выше, что может привести к потерям электроэнергии, — сказал эксперт.

Кроме того, он говорит, что вся растительность, находящаяся на склонах, которые будут затоплены, особенно из-за холодной воды в зимний период, вымрет. А уже весной, когда будет потепление и будет восстанавливаться заполнение водой, будет ухудшено качество воды, из-за чего эти водные ресурсы будет невозможно использовать.

Эксперт уверен, что будет практически невозможно обуздать последствия такой катастрофы раньше, чем закончится война.