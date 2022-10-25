Жовтень, 25 в 13:42

Держатомрегулювання опублікувало прогноз, на якому зазначено, куди рушать потенційні викиди у разі аварії на Запорізькій АЕС. Судячи з карти, вони можуть вразити схід України, після чого рушать далі на територію сусідньої Росії.

– Дані багаторічних спостережень погоди на майданчику Запорізької АЕС свідчать про переважний напрямок руху атлантичних повітряних мас у цих широтах із заходу на схід, з періодичним зміщенням у північні регіони Східно-Європейської платформи чи на південний схід, – йдеться у повідомленні.

Прогнозна динамічна модель поширення умовного викиду на період 25-28 жовтня 2022 виглядає так:

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Як повідомляється, центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського Гідрометцентру використав для аналізу JRODOS – європейську систему підтримки ухвалення рішень у режимі онлайн.

Фото: Енергоатом