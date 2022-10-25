Жизнь, свобода и права человека: что считают наивысшей ценностью украинцы

Октябрь, 25 в 15:27

Большинство украинцев считают наивысшей ценностью человеческую жизнь, свободу и права. Это следует из результатов исследования, проведенного Gradus Research.

– Подавляющее большинство украинцев (92%) считают жизнь человека наивысшей й ценностью – такой результат показала десятая волна национального исследования социально-политических настроений украинцев во время полномасштабного вторжения России в Украину, которое Gradus Research проводит при поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Центром экономического восстановления, – говорится в сообщении.

В то же время свободу и права человека считают наивысшей ценностью 89% украинцев, взаимопомощь – 86%, взаимное доверие – 82% и общественное согласие – 71%.

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– Все эти данные выглядят логичным подтверждением современных тенденций в украинском обществе, которые исследовало ранее Gradus Research, в частности рост взаимного доверия и альтруизма, увеличение значимости общественных интересов по сравнению с собственными и т. д. Ведь это базовые вещи для современного развитого общества, в то время как для страны-агрессора ни жизнь людей, ни другие демократические принципы ценности не несут, – говорится в исследовании.

Как отмечается, в сложные времена в обществе усиливается важность наличия здоровых моральных ценностей и мировоззрения.

Так, из-за войны, которая принесла много потерь и страданий, украинцы стали острее осознавать ценность человеческой жизни, гуманистических принципов и конструктивных взаимоотношений.

– Сделала ли нас такими война? Нет, не совсем. Все это не появилось вчера или после 24 февраля, украинцы и раньше жили с подобным восприятием мира, прямо сейчас оно выкристаллизовалось, – заявила социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Другая часть исследования касалась ценности выполнения распоряжений руководства. Сообщается, что аналогичного консенсуса здесь нет – 37% соглашаются с таким тезисом, 41% не соглашается и еще 22% затруднились дать однозначный ответ.

– Что интересно, в возрастных категориях 18-24 и 25-34 года показатели ценности выполнения распоряжений руководства являются наивысшими (45% и 47% соответственно), тогда как люди 45+ чаще не согласны с этим утверждением, – сказано в исследовании.

Сообщается, что в украинском обществе хорошо развиты горизонтальные связи, инициативность, способность договариваться между собой, самостоятельно принимать решения, и война только угубила эти явления.

А потому вертикальная иерархия и ценности безоговорочного подчинения не находят большого отклика среди украинцев.