Життя, свобода та права людини: що вважають найвищою цінністю українці

Жовтень, 25 в 15:27

Більшість українців вважають найвищою цінністю людське життя, свободу та права. Це випливає із результатів дослідження, проведеного Gradus Research.

– Переважна більшість українців (92%) вважають життя людини найвищою цінністю – такий результат показала десята хвиля національного дослідження соціально-політичних настроїв українців під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке Gradus Research проводить за підтримки Європейського Союзу та партнерства з Центром Економічного Відновлення , – йдеться у повідомленні.

Водночас свободу та права людини вважають найвищою цінністю 89% українців, взаємодопомогу – 86%, взаємну довіру – 82% та громадську згоду – 71%.

Зараз дивляться

– Усі ці дані виглядають логічним підтвердженням сучасних тенденцій в українському суспільстві, які досліджували раніше Gradus Research, зокрема зростання взаємної довіри та альтруїзму, збільшення значущості суспільних інтересів порівняно із власними тощо. Адже це базові речі для сучасного розвиненого суспільства, тоді як для країни-агресора ні життя людей, ні інші демократичні принципи цінності не несуть, – йдеться у дослідженні.

Як зазначається, у складні часи у суспільстві посилюється важливість наявності здорових моральних цінностей та світогляду.

Так, через війну, яка завдала багато втрат та страждань, українці стали гостріше усвідомлювати цінність людського життя, гуманістичних принципів та конструктивних взаємин.

– Чи зробила нас війна такими? Ні не зовсім. Все це не з’явилося вчора або після 24 лютого, українці й раніше жили з подібним сприйняттям світу, зараз воно викристалізувалося, – заявила соціолог, засновниця і директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

Інша частина дослідження стосувалася цінності виконання розпоряджень керівництва. Повідомляється, що аналогічного консенсусу тут немає – 37% погоджуються з такою тезою, 41% не погоджується, і ще 22% важко дати однозначну відповідь.

– Що цікаво, у вікових категоріях 18-24 та 25-34 роки показники цінності виконання розпоряджень керівництва є найвищими (45% та 47% відповідно), тоді як люди 45+ частіше не згодні з цим твердженням, – сказано у дослідженні.

Повідомляється, що в українському суспільстві добре розвинені горизонтальні зв’язки, ініціативність, здатність домовлятися між собою, самостійно приймати рішення, і війна лише посилила ці явища.

А тому вертикальна ієрархія та цінності беззастережного підпорядкування не знаходять великого відгуку серед українців.