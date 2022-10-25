23:59 -

Российские оккупанты не собираются покидать Херсонскую область, они наоборот усиливают группировку на этом направлении.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Они просто вывозили подразделения МВД, ФСБ, местных властей, потому что каждую ночь по ним прилетало. Военные хоть сами себя обороняют, воюют. А эти просто там ночевали, а в места ночевок прилетало по два-три раза за ночь. Чтобы не терять эти кадры, они просто вывезли их на правый берег, и то не всех, — сказал он.

По словам Арестовича, россияне завезли в Херсонскую область новомобилизованных солдат, а также усилили систему ПВО.

Он отметил, что освобождать населенные пункты на этом направлении намного сложнее из-за особенностей местности.