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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Освобождение четырех населенных пунктов на Донбассе и взрывы в Новой Каховке: что происходит на 244-й день войны (онлайн)

Освобождение четырех населенных пунктов на Донбассе и взрывы в Новой Каховке: что происходит на 244-й день войны (онлайн)

Украинские защитники освободили четыре населенных пункта на Донбассе: Кармазиновку, Мясожаровку, Невское и Новосадовое.

Сбиты три российских вертолета Ка-52 за сутки.

Германия передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.

В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области прозвучала серия мощных взрывов.

Обнаружили секретное подразделение из 33 военных инженеров в РФ, которое наводит ракеты на гражданские объекты в Украине.

Иран в ближайшее время передаст РФ дроны Arash-2 и баллистические ракеты.

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23:59 - 24 октября

Российские оккупанты не собираются покидать Херсонскую область, они наоборот усиливают группировку на этом направлении.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Они просто вывозили подразделения МВД, ФСБ, местных властей, потому что каждую ночь по ним прилетало. Военные хоть сами себя обороняют, воюют. А эти просто там ночевали, а в места ночевок прилетало по два-три раза за ночь. Чтобы не терять эти кадры, они просто вывезли их на правый берег, и то не всех, — сказал он.

По словам Арестовича, россияне завезли в Херсонскую область новомобилизованных солдат, а также усилили систему ПВО.

Он отметил, что освобождать населенные пункты на этом направлении намного сложнее из-за особенностей местности.

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23:57 - 24 октября

В Белгороде в некоторых районах после взрывов нет электроэнергии.

Об этом сообщают в СМИ.

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