Освобождение четырех населенных пунктов на Донбассе и взрывы в Новой Каховке: что происходит на 244-й день войны (онлайн)
Украинские защитники освободили четыре населенных пункта на Донбассе: Кармазиновку, Мясожаровку, Невское и Новосадовое.
Сбиты три российских вертолета Ка-52 за сутки.
Германия передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.
В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области прозвучала серия мощных взрывов.
Обнаружили секретное подразделение из 33 военных инженеров в РФ, которое наводит ракеты на гражданские объекты в Украине.
Иран в ближайшее время передаст РФ дроны Arash-2 и баллистические ракеты.
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