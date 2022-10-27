Пластами накладывают: Арестович озвучил потери врага под Бахмутом

Октябрь, 26 в 23:27

Украинские военные продолжают героически сражаться под Бахмутом, где за полтора месяца уничтожили уже около 8 тысяч российских солдат.

Об этом в эфире Фейгин LIVE сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

При этом он отметил, что точной информации о потерях врага под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников “пласты” солдат.

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— Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны (погибло, – Ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца, – заявил он.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ сумели отбить атаки оккупантов в районе Бахмута, Иванграда, Андреевки и Соледара.