Октябрь, 26 в 18:20

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, враг пытается удержать временно оккупированные территории, пытаясь вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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На Лиманском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григорьевка, Невское, Сергеевка и Заречное.

На Бахмутском направлении российские войска вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли Марьинку, Водяное, Новомихайловку, Первомайское, Авдеевку, Красногоровку, Невельское и Новокалиново.

Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения мирных украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях. В частности, россияне запретили местным жителям Первомайского на Харьковщине покидать поселок.

Россия пытается пополнить боевые потери, в частности, вербуя представителей частных военных кампаний, заключенных в заведениях отбывания наказания Брянска и области.