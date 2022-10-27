Пластами накладають: Арестович озвучив втрати ворога під Бахмутом

Жовтень, 26 в 23:27

Українські військові продовжують героїчно боротися під Бахмутом, де за півтора місяці знищили вже близько 8 тисяч російських солдатів.

Про це в ефірі Фейгін LIVE повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

При цьому він зазначив, що точної інформації щодо втрат ворога під Бахмутом в нього не має, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників “пласти” солдатів.

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– Під Бахмутом. Скажу, що я чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російської сторони (загинули, – Ред.). Це лише під Бахмутом. Пластами накладають. Це за останні півтора місяці, – заявив він.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районі Бахмута, Іванграда, Андріївки і Соледара.