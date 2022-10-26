Октябрь, 26 в 18:09

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к властным органам Украины с предложением урегулировать нормы выезда мужчин за границу для уменьшения коррупционных рисков.

Об этом рассказал заместитель председателя НАПК и бывший глава НАБУ Артем Сытник.

По его словам, НАПК направило письмо с соответствующими предложениями в Офис президента, Кабинет министров, Офис генпрокурора, Генштаб и Минобороны.

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— Указ (президента о введении военного положения, — Ред.) от 24 февраля дословно цитирует Конституцию, допускает возможность таких ограничений (относительно запрета выезда за границу для мужчин, — Ред.) на будущее, но не содержит необходимого прямого запрета на выезд. В случае принятия решения о необходимости ограничения отдельных категорий граждан свободно покидать территорию страны в период военного положения, первым шагом должно быть установление такого ограничения в указе президента Украины (о введении военного положения, — Ред.) путем соответствующих изменений и их последующего утверждения Верховной Радой Украины, — пояснил Сытник.

Заместитель председателя НАПК говорит, что регуляция выезда мужчин за границу в условиях военного положения в течение последних 8 месяцев стало источником коррупционных схем и рисков.

— С начала войны и до 1 апреля были письма и разъяснения ГПСУ (на основании которых был ограничен выезд за границу, — Ред.), а после 1 апреля были внесены изменения в порядок пересечения границы, утвержденного Кабмином, где появились нормы, которые с одной стороны вводят определенные разрешения, а с другой — определенные запреты. Но это противоречит Конституции и Закону о Правовом режиме военного положения, — говорит Сытник.

Таким образом, в НАПК рекомендуют властным органам 1) установить ограничения на выезд в указе президента, 2) утвердить обновленный указ Верховной Радой, 3) предусмотреть все исключения для выезда за границу, все документы, которые нужны для такого выезда, в том числе основания для отказа и 4) урегулировать работу системы Шлях, поскольку она является одной из крупнейших коррупционных путей незаконного пересечения границы.

Сытник добавил, что НАПК таким образом “не дает главнокомандующему никаких рекомендаций”. По его мнению, урегулирование властными органами нормативной базы снимет социальное напряжение и уменьшит коррупционные риски.

Источники: НАПК, Интерфакс-Украина