Жовтень, 26 в 18:09

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулось до владних органів України із пропозицією врегулювати норми виїзду чоловіків за кордон для зменшення корупційних ризиків.

Про це розповів заступник голови НАЗК та колишній очільник НАБУ Артем Ситник.

За його словами, НАЗК надіслало листа з відповідними пропозиціями до Офісу президента, Кабінету міністрів, Офісу генпрокурора, Генштабу та Міноборони.

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– Указ (президента про введення воєнного стану, – Ред.) від 24 лютого дослівно цитує Конституцію, допускає можливість таких обмежень (стосовно заборони виїзду за кордон для чоловіків, – Ред.) на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд. У разі прийняття рішення про необхідність обмеження окремих категорій громадян вільно залишати територію країни в період воєнного стану, першим кроком має бути встановлення такого обмеження в указі президента України (про введення воєнного стану, – Ред.) шляхом відповідних змін та їх подальшого затвердження Верховною Радою України, – пояснив Ситник.

Заступник голови НАЗК каже, що регуляція виїзду чоловіків за кордон в умовах воєнного стану протягом останніх 8 місяців стало джерелом корупційних схем і ризиків.

– Від початку війни і до 1 квітня були листи та роз’яснення ДПСУ (на підставі яких був обмежений виїзд за кордон, – Ред.), а після 1 квітня були внесені зміни до порядку перетину кордону, затвердженого Кабміном, де з’явилися норми, які з одного боку запроваджують певні дозволи, а з іншого – певні заборони. Але це суперечить Конституції і Закону про Правовий режим воєнного стану, – каже Ситник.

Таким чином, у НАЗК рекомендують владним органам 1) встановити обмеження на виїзд в указі президента, 2) затвердити оновлений указ Верховною Радою, 3) передбачити усі винятки для виїзду за корд, усі документи, які потрібні, для такого виїзду, в тому числі підстави для відмови та 4) врегулювати роботу системи Шлях, оскільки вона є однією із найбільших корупційних шляхів незаконного перетину кордону.

Ситник додав, що НАЗК таким чином “не дає головнокомандувачу ніяких рекомендацій”. На його думку, врегулювання владними органами нормативної бази зніме соціальну напругу та зменшить корупційні ризики.

Джерела: НАЗК, Інтерфакс-Україна