Когда ВСУ выйдут на линию 23 февраля и освободят Крым — прогноз Ходжеса

Октябрь, 27 в 0:00

На данный момент основная стратегия Кремля – растянуть во времени войну против Украины.

Такое мнение в эфире Фейгин Live высказал экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в беседе с советником Офиса президента Алексеем Арестовичем.

— Мне четко видно, что российские войска провалились. Их стратегия сейчас – растянуть конфликт. Кремль знает, что здесь (в США, – Ред.) выборы будут через две недели, и поэтому их надежда только на то, чтобы убедить Конгресс США и американское правительство потерять (поддержку Украины, – Ред.). Поэтому они сейчас играют на время, — сказал он.

Также Ходжес озвучил прогноз относительно перспектив войны России против Украины в ближайшее время.

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— Я верю, что украинские войска приведут оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым к лету 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину, как и прежде, и что все санкции против России останутся, как есть. Я думаю, что Кремль это понимает, — спрогнозировал экс-командующий.

Кроме того, Ходжес подчеркнул, что в какой-то момент Кремлю придется думать о том, чтобы спасать режим в России.