Коли ЗСУ вийдуть на лінію 23 лютого та звільнять Крим – прогноз Годжеса

Жовтень, 27 в 0:00

Наразі основна стратегія Кремля – розтягнути у часі війну проти України.

Таку думку в ефірі Фейгін Live висловив екскомандувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес у розмові з радником Офісу президента Олексієм Арестовичем.

– Мені чітко видно, що російські війська провалилися. Їхня стратегія зараз – розтягнути конфлікт. Кремль знає, що тут (у США, – Ред.) вибори будуть за два тижні, і тому їхня надія лише на те, щоб переконати Конгрес США та американський уряд втратити (підтримку України, – Ред.). Тому вони зараз грають на час, – сказав він.

Також Ходжес озвучив прогноз щодо перспектив війни Росії проти України найближчим часом.

Зараз дивляться

– Я вірю, що українські війська приведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого протягом двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є. Я думаю, що Кремль це розуміє, – спрогнозував екскомандувач.

Крім того, Ходжес наголосив, що в якийсь момент Кремлю доведеться думати про те, щоб рятувати режим у Росії.