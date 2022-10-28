Киев получил новое оборудование ПВО – Кличко

Октябрь, 28 в 18:13

В пятницу, 28 октября, городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что надеется, что город стал более защищенным от атак с воздуха, так как столица получила новое оборудование противовоздушной обороны.

– Было совещание с военными, где я сделал акцент на необходимости защиты наших объектов энергопоставок. На это обратили особое внимание. Меня военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны поступило в столицу и небо будет более защищенным. Надеемся, атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами больше не будет, – заявил он в эфире телеканала Киев.

Напомним, Киев и Киевская область сталкиваются с большими проблемами с электричеством из-за того, что российские агрессоры обстреливают украинские ТЭС.