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Факти / Україна

Київ отримав нове обладнання ППО – Кличко

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Віталій Кличко
Фото: КМДА

У п’ятницю, 28 жовтня, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що сподівається, що місто стало більш захищеним від атак з повітря, оскільки столиця отримала нове обладнання протиповітряної оборони.

– Була нарада з військовими, де я наголосив на необхідності захисту наших об’єктів енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці, і повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, атак та провокацій із дронами-камікадзе та ракетами більше не буде, – заявив він в ефірі телеканалу Київ.

Нагадаємо, Київ та Київська область стикаються з великими проблемами з електрикою через те, що російські агресори обстрілюють українські ТЕС.

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