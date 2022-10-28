Оккупанты обстреляли Николаев из ЗРК С-300: один человек ранен
Около 02:00 28 октября Николаев подвергся обстрелам.
Обновлено в 09:23. Для ударов по областному центру российские оккупанты применили зенитно-ракетный комплекс С-300.
Во время вражеской атаки было разрушено трехэтажное административное здание.
Повреждения получила также рядом расположенная многоэтажная новостройка и хлебопекарня.
Один человек получил легкие ранения.
Напомним, что ночью 28 октября люди в Николаеве услышали взрывы.
Очевидцы сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты с территории временно захваченной Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Ким
Фото: Даниил Слиж