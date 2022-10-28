Октябрь, 28 в 9:23

Около 02:00 28 октября Николаев подвергся обстрелам.

Обновлено в 09:23. Для ударов по областному центру российские оккупанты применили зенитно-ракетный комплекс С-300.

Во время вражеской атаки было разрушено трехэтажное административное здание.

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Повреждения получила также рядом расположенная многоэтажная новостройка и хлебопекарня.

Один человек получил легкие ранения.

Напомним, что ночью 28 октября люди в Николаеве услышали взрывы.

Очевидцы сообщили, что российские оккупанты выпустили ракеты с территории временно захваченной Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким

Фото: Даниил Слиж