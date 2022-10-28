Летіли ракети з Херсонщини: у Миколаєві вночі було чутно вибухи

Жовтень, 28 в 6:24

Близько першої ночі 28 жовтня люди в Миколаєві почули вибухи.

Очевидці повідомили, що російські окупанти випустили ракети з території тимчасово захопленої Херсонської області.

Коментарів із приводу ситуації в Миколаєві від міської та обласної влади поки не надходило.

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