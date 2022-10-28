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Факти / Україна

Летіли ракети з Херсонщини: у Миколаєві вночі було чутно вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Летіли ракети з Херсонщини: у Миколаєві вночі було чутно вибухи
Фото: Depositphotos

Близько першої ночі 28 жовтня люди в Миколаєві почули вибухи.

Очевидці повідомили, що російські окупанти випустили ракети з території тимчасово захопленої Херсонської області.

Коментарів із приводу ситуації в Миколаєві від міської та обласної влади поки не надходило.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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