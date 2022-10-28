РФ пытается удержать оккупированные территории и наступать под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб

Октябрь, 28 в 19:33

Генштаб сообщает, что российские агрессоры пытаются удержать оккупированные территории и не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом в пятницу, 28 октября, говорится в оперативной сводке.

Отмечается, что враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, агрессоры продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения.

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Только за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 14 авиационных ударов, а также – совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне обстреляли 30 населенных пунктов в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Николаевской областях.

Что касается других районов:

на Северском направлении – обстреливал из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Украинское и Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Стельмаховка и Ямполевка;

на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Яковлевка, Клищиевка, Соледар и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

на Южнобужском направлении пострадало более 25 населенных пунктов. Враг продолжает инженерное оборудование позиций. Около 30 раз использовал БПЛА для воздушной разведки.

Тем временем агрессоры продолжают так называемую эвакуацию населения из временно оккупированной части Херсонщины.

– В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных жилищ и эвакуацию. На путях эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный досмотр и проверка гражданского населения, – говорится в сообщении.

Кроме того, в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих.

Оккупанты усилили фильтрацию в Большой Белозерке Запорожской области.

Генштаб подтверждает, что на временно захваченных территориях Запорожской области была поражена живая сила и техника противника.

– Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяне уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Число погибших оккупантами тщательно скрывается, – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Сил обороны, в свою очередь, нанесла 24 удара по противнику. Из них подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и четырех позиций зенитных ракетных комплексов россиян.

Ракетные войска и артиллерия Украины поразили пункт управления агрессоров, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.