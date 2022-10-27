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Факты / Україна / Общество

В Херсонской области россияне начинают еще больше мародерить из-за отсутствия теплых вещей — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсонской области россияне начинают еще больше мародерить из-за отсутствия теплых вещей — Генштаб
Фото: Факты ICTV

Оккупационная армия, активно участвующая в войне против Украины, до сих пор имеет проблемы с материальным и техническим обеспечением подразделений.

В частности, в Херсонской области российские военные начинают еще больше мародерить на временно оккупированной территории из-за отсутствия теплых вещей, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Прибывшие в Украину мобилизованные российские военные не прошли соответствующую подготовку и не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе, отметили в Генштабе ВСУ.

Неудовлетворительное состояние военной техники РФ, снятой с хранения оккупантами, стало результатом массовых случаев дезертирства и сдачи в плен ВСУ среди россиян.

По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, направленная оккупантами на Донецкое и Новопавловское направления, почти непригодна к боевому применению. В частности, речь идет о танках Т-62.

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Источник: Генштаб ВСУ
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