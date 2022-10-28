РФ намагається утримати окуповані території та наступати під Бахмутом та Авдіївкою – Генштаб

Жовтень, 28 в 19:33

Генштаб повідомляє, що російські агресори намагаються утримати окуповані території та не залишають спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це у п’ятницю, 28 жовтня, йдеться в оперативному зведенні.

Наголошується, що ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, агресори продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення.

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Лише минулої доби противник завдав трьох ракетних та 14 авіаційних ударів, а також – здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни обстріляли 30 населених пунктів у Харківській, Херсонській, Донецькій та Миколаївській областях.

Щодо інших районів:

на Сіверському напрямку – обстрілював з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ольховатка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яківлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе.

На Південнобузькому напрямку постраждали понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Близько 30 разів використав БПЛА для повітряної розвідки.

Тим часом агресори продовжують так звану евакуацію населення із тимчасово окупованої частини Херсонщини.

– У населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власного житла та евакуацію. На шляхах евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний огляд та перевірку цивільного населення, – йдеться у повідомленні.

Крім того, до населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Окупанти посилили фільтрацію у Великій Білозерці Запорізької області.

Генштаб підтверджує, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької області було вражено живу силу та техніку противника.

– Так, артилерійські підрозділи Сил оборони у населеному пункті Нововодяни знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30. У районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців супротивника. Число загиблих окупантами ретельно ховається, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіація Сил оборони, у свою чергу, завдала 24 ударів по супротивнику. З них підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів росіян.

Ракетні війська та артилерія України вразили пункт управління агресорів, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.