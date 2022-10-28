Октябрь, 28 в 18:17

В Николаеве СБУ разоблачила российского агента, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных в прифронтовых районах юга Украины.

Прежде злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области.

СБУ задержала агента РФ, которая “охотилась” за боевыми самолетами ВСУ / 3 фотографии

Кроме того, она передавала врагу локацию стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

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Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Отмечается, что сотрудникам СБУ удалось задержать злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым они предотвратили реализацию враждебных планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении.

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.