СБУ затримала агентку РФ, яка “полювала” за бойовими літаками ЗСУ

Жовтень, 28 в 18:17

У Миколаєві СБУ викрила російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення українських військових у прифронтових районах півдня України.

Насамперед зловмисниця передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, у тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.

Крім того, вона передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.

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Отримані відомості окупанти використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Зазначається, що співробітникам СБУ вдалося затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим вони запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.