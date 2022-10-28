Октябрь, 28 в 11:31

Плохо укомплектованные и обученные российские войска в Украине сейчас способны только обороняться.

Четкий переход армии РФ к долгосрочной обороне на большинстве участков линии фронта в Украине проследился за последние шесть недель.

Такую оценку разведка Минобороны Великобритании считает реалистичной.

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Даже тот факт, что Россия, вероятно, усилила некоторые свои подразделения к западу от реки Днепр мобилизованными резервистами, не меняет ситуацию, ведь РФ прибегла к этому из-за чрезвычайно низкого уровня укомплектованности.

К слову, в ротах оккупантов на Херсонщине, которые должны насчитывать около ста человек, в сентябре было по шесть-восемь солдат.

Так что, заявляют в оборонном ведомстве, даже если России удастся консолидировать долгосрочные оборонные линии в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

– Чтобы перехватить инициативу, России потребуются более качественные, мобильные силы, которые смогут динамично противодействовать украинским прорывам и проводить собственные широкомасштабные наступательные операции, – считают в разведке Британии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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