Жовтень, 28 в 11:31

Погано укомплектовані та навчені російські війська в Україні зараз спроможні лише оборонятись.

Чіткий перехід армії РФ до довгострокової оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні простежився протягом останніх шести тижнів.

Таку оцінку розвідка Міноборони Великої Британії вважає реалістичною.

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Навіть той факт, що Росія, імовірно, посилила деякі свої підрозділи на захід від річки Дніпро мобілізованими резервістами, не змінює ситуацію, адже до цього РФ вдалась через надзвичайно низький рівень укомплектованості.

До слова, у ротах окупантів на Херсонщині, що мають налічувати близько ста осіб, у вересні було по шість-вісім солдатів.

Тож, певні в оборонному відомстві, навіть якщо Росії вдасться консолідувати довгострокові оборонні лінії в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.

– Щоб перехопити ініціативу, Росії потрібні будуть більш якісні, мобільні сили, що зможуть динамічно протидіяти українським проривам та проводити власні широкомасштабні наступальні операції, – вважають у розвідці Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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