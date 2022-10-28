Октябрь, 28 в 8:32

Ночью 28 октября российские войска обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую общины Днепропетровской области.

РФ обстреляла из Градов и тяжелой артиллерии три общины Днепропетровской области / 4 фотографии

Обновлено в 08:32. Утром руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что люди во время вражеской атаки не пострадали.

Однако в Никополе поврежден десяток многоэтажных и частных домов, а также оборваны линии электропередачи.

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В Червоногригорьевской общине подверглись разрушениям дачные дома и электросети.

Энергетики уже возобновляют электроснабжение для почти тысячи семей.

Напомним, что взрывы жители Днепропетровской области услышали в половине первого ночи 28 октября.

Громкие звуки раздались сразу после сирен, возвестивших об опасности с воздуха.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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