РФ обстреляла из Градов и тяжелой артиллерии три общины Днепропетровской области
Ночью 28 октября российские войска обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую общины Днепропетровской области.
Обновлено в 08:32. Утром руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что люди во время вражеской атаки не пострадали.
Однако в Никополе поврежден десяток многоэтажных и частных домов, а также оборваны линии электропередачи.
В Червоногригорьевской общине подверглись разрушениям дачные дома и электросети.
Энергетики уже возобновляют электроснабжение для почти тысячи семей.
Напомним, что взрывы жители Днепропетровской области услышали в половине первого ночи 28 октября.
Громкие звуки раздались сразу после сирен, возвестивших об опасности с воздуха.
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