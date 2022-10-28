Відразу після сирен у Дніпропетровській області прогриміли вибухи
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Фото: Depositphotos
О пів на першу ночі 28 жовтня в Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це з місця події повідомили очевидці.
Гучні звуки люди почули відразу після сирен, що сповістили про небезпеку з повітря.
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Влада області ситуацію поки не коментувала.
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