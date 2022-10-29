Октябрь, 28 в 21:21

В России скоро может понадобиться новая волна мобилизации, но украинская власть к этому готовится.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 28 октября.

Он заявил, что в течение дня провел несколько совещаний с военными, где обсуждал текущую ситуацию на передовой.

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Кроме того, президент обратил внимание на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что в России якобы завершены мобилизационные мероприятия.

— Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации. О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну. Мы к этому готовимся. — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский пояснил, что Украина готовится к тому, что текущее российское руководство будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну. Президент предполагает, что для этого Россия может привлечь своих сообщников — Иран.

— Именно поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонительные возможности, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня во многих городах и районах нашей страны еще применяются графики стабилизационных отключений и около четырех миллионов украинцев имеют ограничения. В эти регионы входят Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенская, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область.

— Возможны также аварийные отключения в других регионах. Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения, — сказал Зеленский.

Кроме того, заявил украинский лидер, оккупанты на оккупированных территориях начали демонтировать всю имеющуюся систему здравоохранения, что создает еще один вызов в войне.

По словам президента, российские оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, а также вывозить оборудование и машины скорой помощи. В частности, со стороны россиян идет давление на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России.

— Прежде всего это касается Херсонской области. Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все остальные области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям… Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения, — сказал Зеленский.

Президент призвал мир на это отреагировать, а Министерство иностранных дел и все представители Украины уже информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов.

Зеленский также обратился ко всем украинцам, которые находятся в этих оккупированных городах и районах.

— Пожалуйста, делайте все, чтобы помогать друг другу — несмотря на любые действия оккупантов. Украинский флаг вернется. Нормальную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал, — сказал он.

Украинский президент также поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи на $275 млн и Канаду, которые выпустили суверенные облигации своего государства на полмиллиарда долларов, средства из которых пойдут на помощь Украине.

— Эти облигации будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире. Это очень мощный пример для всех наших партнеров. Канада — первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки. Спасибо тебе, Джастин, господин Премьер-министр! Спасибо Христи Фриланд, настоящему другу Украины, — сказал он.

Зеленский также сообщил, что провел сегодня общение со студентами и преподавательским сообществом Йельского университета, одного из ведущих университетов США и всего мира.

Кроме того, Владимир Зеленский провел 28 октября переговоры с Джорджей Мелони, новым главой итальянского правительства. По его словам, стороны обсудили возможности для усиления нашего сотрудничества на разных направлениях, среди которых направление безопасности, экономика, дипломатия, в том числе и интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры.