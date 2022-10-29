Жовтень, 28 в 21:21

У Росії скоро може знадобитись нова хвиля мобілізації, але українська влада до цього готується.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 28 жовтня.

Він заявив, що протягом дня провів кілька нарад із військовими, де обговорював поточну ситуацію на передовій.

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Крім того, президент звернув увагу на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що в Росії нібито завершені мобілізаційні заходи.

– Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації. Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити: вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємось. – сказав український лідер.

Володимир Зеленський пояснив, що Україна готується до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Президент припускає, що для цього Росія може залучити своїх спільників – Іран.

– Саме тому щоденно працюємо з партнерами для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, інші наші оборонні можливості, – сказав він.

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