ВСУ уничтожили в Херсонской области два склада с боеприпасами и ангар с техникой РФ
Украинские ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.
Кроме того, благодаря ударам украинских защитников у российских оккупантов не стало еще и ангара со скоплением техники.
Также 28 октября Оперативное командование Юг получило подтверждение об удачном попадании по понтонной переправе, где находилась российская военная техника.
Всего за боевой день 27 октября ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили около 130 огневых задач.
Штурмовая и армейская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов.
Кроме самолета и вертолета, которые были сбиты еще утром, уничтожен вражеский танк, два миномета и три единицы автомобильной бронетехники.
Также подтверждена ликвидация 44 российских военных.
В Черном море 11 кораблей и катеров РФ маневрируют вдоль побережья Крыма.
На их бортах готовы к применению 24 ракеты типа Калибр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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