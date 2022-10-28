Октябрь, 28 в 7:08

Украинские ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

Кроме того, благодаря ударам украинских защитников у российских оккупантов не стало еще и ангара со скоплением техники.

Также 28 октября Оперативное командование Юг получило подтверждение об удачном попадании по понтонной переправе, где находилась российская военная техника.

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Всего за боевой день 27 октября ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили около 130 огневых задач.

Штурмовая и армейская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов.

Кроме самолета и вертолета, которые были сбиты еще утром, уничтожен вражеский танк, два миномета и три единицы автомобильной бронетехники.

Также подтверждена ликвидация 44 российских военных.

В Черном море 11 кораблей и катеров РФ маневрируют вдоль побережья Крыма.

На их бортах готовы к применению 24 ракеты типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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