ЗСУ знищили на Херсонщині два склади з боєприпасами та ангар із технікою РФ

Жовтень, 28 в 7:08

Українські ракетники утилізували два склади з боєприпасами в Бериславському районі Херсонської області.

Крім того, завдяки ударам українських захисників у російських окупантів не стало ще й ангара зі скупченням техніки.

Також 28 жовтня Оперативне командування Південь отримало підтвердження про вдале влучання по понтонній переправі, де була російська військова техніка.

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Загалом протягом бойового дня 27 жовтня ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали близько 130 вогневих завдань.

Штурмова та армійська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння окупантів.

Крім літака та гелікоптера, які було збито ще вранці, знищено ще й ворожий танк, два міномети та три одиниці автомобільної бронетехніки.

Також підтверджена ліквідація 44 російських військових.

У Чорному морі 11 кораблів та катерів РФ маневрують уздовж узбережжя Криму.

На їхній бортах готові до застосування 24 ракети типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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