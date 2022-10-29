Октябрь, 29 в 13:00

В Украине могут усилить всеобщую мобилизацию в армию, если этого потребует ситуация на фронте.

Как отметил в комментарии изданию Liga.net начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) имеют планы мобилизации, где определено количество специалистов для призыва.

Если же ситуация на фронте ухудшится, эти планы будут пересматривать.

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– Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже составляются с учетом мобилизации в РФ, – подчеркнул Горбач.

В то же время, он заверил, что сейчас нет необходимости в мобилизации всех военнообязанных мужчин в Украине. Более того, такой необходимости не будет и в ближайшее время.

Сейчас наблюдается тенденция к сокращению категорий граждан, которые могут быть мобилизованы.

– Теоретически может быть что угодно. Но сейчас, напротив, принимаются законы о возможности освобождения отдельных категорий людей, мобилизовавшихся после 24 февраля. К примеру, на освобождение теперь имеют право родители троих или более детей, — объяснил Горбач.

Он также проинформировал, что сейчас приходит гораздо меньше добровольцев, чем в начале полномасштабной войны. Однако граждане, добровольно желающие защищать Украину, все равно есть. Некоторым из них отказывают, если человек не подходит по состоянию здоровья или не подлежит призыву по закону.

Какие специальности нужны ВСУ и кого мобилизуют в первую очередь

Роман Горбач рассказал, что сейчас мобилизуют “наиболее подготовленные категории граждан”, уже имеющие опыт военной службы.

По его словам, все воинские части в стране пока укомплектованы специалистами, а потому дефицит специальностей отсутствует.

А граждан, которые ранее не проходили военную службу, призывают только в учебные центры, где для них проводят первичную подготовку. Она может длиться месяц и больше. То есть, происходит подготовка резерва.

– Месяц готовят на простые специальности – например, стрелков. Если нужно научить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу прибавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность – как оператор дронов – нужно учиться несколько месяцев, — объяснил Горбач.

Процесс подготовки специалистов для ВСУ проходит постоянно.

Как отметил Горбач, в этом и состоит разница между мобилизацией в Украине и РФ. Так, украинцев учат в течение многих недель, прежде чем они овладеют военной специальностью.

– А у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете, — заявил Горбач.

Он не озвучил общее количество резервистов в Украине, однако сообщил, что пропорция где-то такая же, как и в РФ. По данным издания, если среди 140 млн населения России 25 млн резервистов (по утверждению российского минобороны), то в Украине резервистов может быть около шести миллионов.

Роман Горбач также проинформировал, что украинское законодательство не предусматривает, чтобы мобилизованные могли уволиться со службы до завершения военного положения. Однако производятся ротации. Кроме того, военные получают отпуск для отдыха. При этом две трети воинской части должны оставаться на месте, еще треть – может уйти в отпуск.