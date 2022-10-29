Жовтень, 29 в 13:00

В Україні можуть посилити загальну мобілізацію до армії, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

Як зазначив у коментарі виданню Liga.net начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) мають плани мобілізації, де визначено кількість спеціалістів для призову.

Якщо ж ситуація на фронті погіршиться, то ці плани переглядатимуть.

Зараз дивляться

– Оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати. Всі наші плани та завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в РФ, – наголосив Горбач.

Водночас він запевнив, що зараз немає потреби в мобілізації всіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні. Більш того, такої необхідності не буде й найближчим часом.

Зараз же спостерігається тенденція до зменшення категорій громадян, які можуть бути мобілізовані.

– Теоретично може бути що завгодно. Але зараз, навпаки, ухвалюються закони про можливість звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей, – пояснив Горбач.

Він також поінформував, що зараз приходить значно менше добровольців, ніж на початку повномасштабної війни. Проте громадяни, які добровільно хочуть захищати Україну, все одно є. Декому з них відмовляють, якщо людина не підходить за станом здоров’я чи не підлягає призову за законом.

Які спеціальності потрібні ЗСУ та кого мобілізують першочергово

Роман Горбач розповів, що зараз мобілізують “найбільш підготовлені категорії громадян”, які вже мають досвід військової служби.

За його словами, всі військові частини в країні наразі укомплектовані спеціалістами, а тому дефіцит спеціальностей відсутній.

А тих громадян, які раніше не проходили військову службу, призивають лише до навчальних центрів, де для них проводять первинну підготовку. Вона може тривати місяць і більше. Тобто відбувається підготовка резерву.

– Місяць готують на прості спеціальності – наприклад, стрільців. Якщо потрібно навчити людину на навідника або командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні чи більше. А щоб отримати висококваліфіковану спеціальність – як-то оператор дронів – потрібно навчатися кілька місяців, – пояснив Горбач.

Процес підготовки спеціалістів для ЗСУ відбувається постійно.

Як зазначив Горбач, у цьому й полягає різниця між мобілізацією в Україні та РФ. Так, українців навчають протягом багатьох тижнів, перш ніж вони опанують військову спеціальність.

– А у них 21 вересня людину призвали, а 10 жовтня вона вже повернулася додому в поліетиленовому пакеті, – заявив Горбач.

Він не озвучив загальну кількість резервістів в Україні, проте повідомив, що пропорція десь така, як і в РФ. За даними видання, якщо серед 140 млн населення Росії 25 млн резервістів (за твердженням російського міноборони), то в Україні резервістів може бути близько шести мільйонів.

Роман Горбач також поінформував, що українське законодавство не передбачає, щоб мобілізовані могли звільнитися зі служби до завершення воєнного стану. Проте проводяться ротації. Крім того, військові отримують відпустки для відпочинку. При цьому дві третини військової частини мають залишатися на місці, а ще третина – може піти у відпустку.