Словения передала Украине 28 танков М-55S

Октябрь, 29 в 17:56

Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав 28 танков М-55S.

В Минобороны Словении подтвердили, что танки, по соглашению с Германией, успешно доставлены в Украину. Они находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

Справка. M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

Напомним, что в июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.

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Ранее Словения пообещала Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы.

Фото: Brinovčk

Источник: 24UR