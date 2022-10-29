Словенія передала Україні 28 танків М-55S

Жовтень, 29 в 17:56

Словенія надіслала другу велику партію озброєння Україні, передавши 28 танків М-55S.

У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, за угодою з Німеччиною, успішно доставлені в Україну. Вони перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Довідка. M-55S – це модернізація радянського застарілого танка Т-55, оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою керування вогнем.

Нагадаємо, що у липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

Зараз дивляться

Раніше Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини – 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п’ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи.

Фото: Brinovčk

Джерело: 24UR