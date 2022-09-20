Сентябрь, 19 в 23:50

Словения передаст вооруженным силам Украины 28 танков M-55S. В то же время страна получит от Германии 40 военно-транспортных машин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении со ссылкой на договоренность канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Словении Роберта Голуба.

Отмечается, что Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин: 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых цистерн для воды.

Сейчас смотрят

— Этот “круговой обмен” укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией, — говорится в сообщении правительства.

Танки M-55S – это глубокая модернизация советских танков Т-55, оставшиеся в Словении после выхода югославской армии. На танки M-55S установили новую 105 мм пушку с тепловым кожухом, цифровой баллистический вычислитель, улучшили броню.

Словения законсервировала эти танки в 2006 году.

Как сообщает государственный вещатель Словении RTV SLO, в 2018 году правительство хотело продать эти танки, однако получили только одно предложение. Тогда танк с боеприпасами и снаряжением продали по стартовой цене в 820 000 евро.

Читайте Украина получила от Германии еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов

Напомним, что Германия передает ВСУ две ракетные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Также в Украину поедут четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000.