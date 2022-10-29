Октябрь, 29 в 15:07

Нафтогаз останавливает поставки газа на Трипольскую ТЭС из-за невыполнения обязательств по полной и своевременной оплате полученного энергоресурса.

Также ТЭС не выполнила своих обязательств по поставкам электроэнергии.

— По состоянию на сегодняшний день Трипольская ТЭС Центрэнерго включена в Реестр потребителей поставщика последней надежды. Общий размер задолженности Центрэнерго за потребленный газ перед Нафтогазом Украины составляет 2,757 млрд грн, – объяснили в Нафтогазе.

В компании добавили, что на основании заключенных Центрэнерго двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии была проведена оплата за электрическую энергию за март 2022 года, четвертый квартал 2022 года (октябрь-декабрь) и первый квартал 2023-го.

Сейчас смотрят

Однако Центрэнерго не выполнило свои договорные обязательства и отказалось от поставки электроэнергии на сумму 1,8 млрд грн.

К слову, 29 октября Укрэнерго отказалось от принудительных отключений света. Поскольку уровень потребления электроэнергии существенно снизился, не было необходимости применять графики аварийных отключений.

Источник: Экономическая правда