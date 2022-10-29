Укрэнерго утром отказалось от принудительных отключений света из-за существенного снижения потребления

Октябрь, 29 в 14:14

Утром 29 октября компания Укрэнерго решила не ограничивать электроснабжение украинцам из-за существенного снижения потребления. Поэтому не было необходимости применять графики аварийных отключений света, отметили в компании.

— Теплая погода и выходной день способствовали тому, что утром украинцы потребляли электроэнергии меньше, чем в то же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем в пятницу, а его верхняя точка – чуть позже, что замедлило рост потребления, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в выходные дни снизилось электропотребление из-за того, что не работает большинство офисов. Люди начинают пользоваться электрочайниками и плитами позже, чем в рабочий день.

Однако в Укрэнерго отметили, что впереди ожидается вечерний пик потребления, во время которого при необходимости могут применить ограничения.

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В компании пообещали в ближайшее время обнародовать информацию, какими будут дальнейшие графики ограничения потребителей для более равномерного и понятного распределения электроснабжения.