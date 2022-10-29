Жовтень, 29 в 15:07

Нафтогаз зупиняє постачання газу на Трипільську ТЕС через невиконання зобов’язань щодо повної та своєчасної оплати отриманого енергоресурсу.

Також ТЕС недотрималася своїх зобов’язань щодо постачань електроенергії.

– Станом на сьогодні Трипільську ТЕС Центренерго включено до Реєстру споживачів постачальника останньої надії. Загальний розмір заборгованості Центренерго за спожитий газ перед Нафтогазом України становить 2,757 млрд грн, – пояснили у Нафтогазі.

У компанії додали, що на підставі укладених Центренерго двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії було зроблено оплату за електричну енергію за березень 2022 року, четвертий квартал 2022 року (жовтень-грудень) та перший квартал 2023-го.

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Однак Центренерго не виконало свої договірні зобов’язання та відмовилось від постачання електроенергії на суму 1,8 млрд грн.

До слова, 29 жовтня Укренерго відмовилося від примусових відключень світла. Оскільки рівень споживання електроенергії суттєво зменшився, не було необхідності застосовувати графіки аварійних відключень.

Джерело: Економічна правда