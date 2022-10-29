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Факти / Україна

У Нафтогазі пояснили, чому зупинили постачання газу на Трипільську ТЕС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Нафтогазі пояснили, чому зупинили постачання газу на Трипільську ТЕС
Фото: Depositphotos

Нафтогаз зупиняє постачання газу на Трипільську ТЕС через невиконання зобовязань щодо повної та своєчасної оплати отриманого енергоресурсу.

Також ТЕС недотрималася своїх зобовязань щодо постачань електроенергії.

– Станом на сьогодні Трипільську ТЕС Центренерго включено до Реєстру споживачів постачальника останньої надії. Загальний розмір заборгованості Центренерго за спожитий газ перед Нафтогазом України становить 2,757 млрд грн, – пояснили у Нафтогазі.

У компанії додали, що на підставі укладених Центренерго двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії було зроблено оплату за електричну енергію за березень 2022 року, четвертий  квартал 2022 року (жовтень-грудень) та перший квартал 2023-го.

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Однак Центренерго не виконало свої договірні зобов’язання та відмовилось від постачання електроенергії на суму 1,8 млрд грн.

До слова, 29 жовтня Укренерго відмовилося від примусових відключень світла. Оскільки рівень споживання електроенергії суттєво зменшився, не було необхідності застосовувати графіки аварійних відключень.

Джерело: Економічна правда

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