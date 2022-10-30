Октябрь, 30 в 11:07

Украина может начать освобождение оккупированного россиянами Крыма уже в следующем году.

Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление и сколько времени понадобится, чтобы вернуть Крым, он ответил:

– Это произойдет только военной силой в следующем году. Украина имеет право нанести военное поражение нападающему. Мы стремимся к победе над врагом. На конечном этапе эта победа возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года, – объяснил глава ГУР.

В то же время Кирилл Буданов отказался называть конкретный период наступления для освобождения полуострова.

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Со своей стороны экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес ранее заявлял, что, по его мнению, ВСУ освободят Крым до лета 2023 года.

Однако это произойдет при условии, что США будут поддерживать Украину как и прежде, и что все санкции против России останутся, как есть.

Также Ходжес прогнозирует, что украинские войска отбросят российских оккупантов к линии 23 февраля в течение двух месяцев.

Источник: The War Zone