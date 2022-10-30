Жовтень, 30 в 11:07

Україна може розпочати звільнення окупованого росіянами Криму вже наступного року.

Такий прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Відповідаючи на запитання, коли Україна може розпочати наступ і скільки часу знадобиться, щоб повернути Крим, він відповів:

– Це станеться лише військовою силою наступного року. Україна має право завдати військової поразки нападнику. Ми прагнемо до перемоги над ворогом. На кінцевому етапі ця перемога можлива тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року, – пояснив очільник ГУР.

Водночас Кирило Буданов відмовився називати конкретний період наступу для звільнення півострова.

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Зі свого боку екскомандувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес раніше заявляв, що, на його думку, ЗСУ звільнять Крим до літа 2023 року.

Однак це станеться за умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є.

Також Годжес прогнозує, що українські війська відкинуть російських окупантів до лінії 23 лютого протягом двох місяців.

Джерело: The War Zone