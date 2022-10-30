Это параноидальный бред: Данилов о новой причине выхода РФ из зернового договора

Октябрь, 30 в 21:02

Секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что версия РФ о запуске беспилотников, которые якобы атаковали Севастопольскую бухту 29 октября с торгового суда – это параноидальный бред.

Так Данилов отреагировал на новую причину, высказанную россиянами для оправдания выхода Москвы из зернового договора.

– Параноидальный бред. Наверняка, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране. То, что они придумывают – параноидальные вещи, – сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что у оккупантов сейчас сложилась крайне сложная ситуация, так что они пытаются придумать различные поводы, чтобы выйти из зернового договора.

Сейчас смотрят