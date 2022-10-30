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Факты / Світ

Это параноидальный бред: Данилов о новой причине выхода РФ из зернового договора

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что версия РФ о запуске беспилотников, которые якобы атаковали Севастопольскую бухту 29 октября с торгового суда – это параноидальный бред.

Так Данилов отреагировал на новую причину, высказанную россиянами для оправдания выхода Москвы из зернового договора.

– Параноидальный бред. Наверняка, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране. То, что они придумывают – параноидальные вещи, – сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что у оккупантов сейчас сложилась крайне сложная ситуация, так что они пытаются придумать различные поводы, чтобы выйти из зернового договора.

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– У них каждый день какая-то новая “новелла”, чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними стали считаться. Но можно ли считаться с террористами? Я не знаю, – сказал секретарь СНБО.

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