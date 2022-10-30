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Факты / Україна

Фьючерсы на пшеницу резко вырастут из-за блокировки зернового соглашения Россией

Анастасия Гевко, редактор ленты
зерно
Фото: Depositphotos

Ожидается, что уже в понедельник фьючерсы на пшеницу резко вырастут из-за выхода России из соглашения о зерновом коридоре, что ставит под угрозу украинский экспорт.

Об этом со ссылкой на аналитиков пишет The Guardian.

Сообщается, что рынки пшеницы и до этого были “очень чувствительны к событиям восьмимесячного вторжения” российских агрессоров в Украину. Это связано с тем, что обе страны – крупнейшие в мире экспортеры пшеницы, а Украина также крупный поставщик кукурузы.

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Создание коридора, который позволил отгружать более 9 млн тонн зерна и масличных культур из украинских портов, помогло стабилизировать рынки зерна и сдержать мировые цены после того, как они достигли рекордного уровня.

Это относительное затишье, скорее всего, закончится, когда в понедельник начнется торговая неделя на чикагскую и парижскую пшеницу, два самых активных фьючерсных контракта на пшеницу в мире.

– Объявление России, безусловно, оптимистично для цен, и в начале недели цены, скорее всего, вырастут просто потому, что из Украины будет поступать меньше зерна, — сказал Артур Портье из консалтинговой компании Agritel в комментарии Reuters.

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Источник: The Guardian
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