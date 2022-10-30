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Факти / Світ

Це параноїдальна маячня: Данілов про нову причину виходу РФ із зернового договору

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону, що версія РФ про запуск безпілотників, які нібито атакували Севастопольську бухту 29 жовтня з торговельного корабля – це параноїдальна маячня.

Так Данілов відреагував на нову причину, яку висловили росіяни для виправдання виходу Москви із зернового договору.

– Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять із зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні. Те, що вони вигадують – параноїдальні речі, – сказав Олексій Данілов.

Він додав, що в окупантів зараз склалася вкрай складна ситуація, тож вони намагаються вигадати різні приводи, щоб вийти із зернового договору.

Зараз дивляться

– У них щодня якась нова “новела”, щоб звернути увагу світу, щоб на них почали зважати. Але чи можна зважати на терористів? Я не знаю, – сказав секретар РНБО.

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