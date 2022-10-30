Октябрь, 30 в 18:55

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в воскресенье, 30 октября, сообщил о том, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш ведет активные переговоры по возобновлению участия Российской Федерации в зерновом договоре.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Дюжаррик сообщил, что Гутерреш “глубоко обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг Черноморской зерновой инициативы, и отложил свой отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств на один день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе”.

Сейчас смотрят

Так, генеральный секретарь ООН продолжает участвовать в интенсивных контактах, которые направлены на возобновление участия РФ в зерновом соглашении.

Напомним, судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна на борту, которое предназначалось для жителей Эфиопии, не смогло в воскресенье выйти из украинского порта из-за блокады, возобновленной Россией после выхода из зернового соглашения.