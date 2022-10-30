Жовтень, 30 в 18:55

Спікер генсека ООН Стефан Дюжаррик у неділю, 30 жовтня, повідомив про те, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш веде активні переговори щодо поновлення участі Російської Федерації у зерновому договорі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ООН.

Дюжаррік повідомив, що Гутерреш “глибоко стурбований ситуацією, що склалася навколо Чорноморської зернової ініціативи, і відклав свій від’їзд до Алжиру на саміт Ліги арабських держав на один день, щоб зосередитися на цьому питанні”.

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Так, генеральний секретар ООН продовжує брати участь в інтенсивних контактах, спрямованих на поновлення участі РФ у зерновій угоді.

Нагадаємо, судно Ikaria Angel із 40 тисячами тонн зерна на борту, яке призначалося для мешканців Ефіопії, не змогло в неділю вийти з українського порту через блокаду, відновлену Росією після виходу із зернової угоди.